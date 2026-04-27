Mobilità docenti 2026 con quale ordine avverranno i trasferimenti e i passaggi | esito atteso per il 29 maggio

Nelle prossime settimane si conoscerà l’ordine in cui si svolgeranno i trasferimenti e i passaggi dei docenti per il 2026. La data prevista per l’esito delle operazioni è il 29 maggio. La procedura è regolata dall’articolo 6 e dall’Allegato 1 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 202528, che definiscono le modalità e le tappe della mobilità del personale docente.

L'articolo 6 e l'Allegato 1 del CCNI 202528 disciplina le fasi e le modalità operative della mobilità del personale docente. Il testo normativo stabilisce una gerarchia precisa sia nei tempi (le tre fasi) che nelle tipologie di movimento (territoriale vs professionale), delineando regole ben precise in caso di domande concomitanti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Trasferimenti e passaggi dei docenti: cosa significa prima, seconda e terza faseI docenti interessati a modificare per il prossimo anno scolastico la scuola di titolarità, se hanno i requisiti necessari, possono partecipare alla... Leggi anche: Mobilità docenti, se nella domanda si inseriscono sia preferenze provinciali sia interprovinciali, quale ordine segue il sistema nell’elaborazione? Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mobilità docenti 2026, superata la convalida si attende l’esito: quali sedi saranno disponibili; MOBILITA' PERSONALE DOCENTE A.S. 2026/2027:REVOCA DOMANDA, ACQUISIZIONE POSTI PER I TRASFERIMENTI E PUBBLICAZIONE ESITI; Mobilità docenti 2026/2027, in arrivo le ultime notifiche di convalida e quelle di perdenti posto; Docenti perdenti posto: termini, domanda di trasferimento e modalità di assegnazione (GUIDA). Mobilità docenti 2026/2027, in arrivo le ultime notifiche di convalida e quelle di perdenti postoCon la settimana entrante, in particolare da lunedì 20 e al massimo al 27 aprile, dovrebbero essere inviate tutte le lettere di notifica delle domande di mobilità docenti 2026/2027. In buona sostanza ... tecnicadellascuola.it Mobilità docenti 2026, superata la convalida si attende l’esito: quali sedi saranno disponibiliL’Articolo 8 del CCNI scuola determina le sedi disponibili per le operazioni di mobilità relative al triennio 2025/2028. La normativa indica i criteri per individuare i posti che possono essere assegn ... orizzontescuola.it MOBILITÀ SCUOLA 2026: QUANDO ESCONO GLI ESITI Pubblicate le date per conoscere trasferimenti e passaggi del personale scolastico 2026/27. Date ufficiali Docenti: 29 maggio 2026 Personale educativo: 4 giugno 2026 ATA: 12 giugno 20 - facebook.com facebook