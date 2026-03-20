Mobilità Attenzione ad allegati precedenze e ordine dei passaggi Le dichiarazioni mendaci possono far perdere il trasferimento Il Punto di Stefano Cavallini

È stato annunciato che i docenti interessati possono inviare le domande di mobilità tramite il portale Istanze online fino al 2 aprile. Il Punto di Stefano Cavallini evidenzia l'importanza di prestare attenzione agli allegati, alle precedenze e all'ordine delle procedure, ricordando che dichiarazioni mendaci possono comportare la perdita del trasferimento. Orizzonte Scuola organizza quotidianamente question time per chiarire eventuali dubbi.

Mobilità dei docenti: è possibile presentare domanda entro il 2 aprile tramite Istanze online. Ogni giorno un question time di Orizzonte Scuola per rispondere ai quesiti e fornire consigli per non sbagliare. Dopo quella per l'immissione in ruolo, la domanda di trasferimento è il compimento di un percorso importante per l'obiettivo. Ma importante anche la mobilità professionale per avere la titolarità sul posto di insegnamento o classe di concorso più desiderata, in cui si può valorizzare la propria professionalità. L'articolo Mobilità, “Attenzione ad allegati, precedenze e ordine dei passaggi. Le dichiarazioni mendaci possono far perdere il trasferimento”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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