Mobilità docenti 2026 arrivano le mail Attesi i bollettini degli Uffici scolastici

Da orizzontescuola.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le email con gli esiti della mobilità docenti 2026 stanno iniziando ad arrivare. Gli Uffici scolastici stanno inviando i bollettini relativi ai trasferimenti provinciali e interprovinciali, ai passaggi di cattedra e di ruolo. Le comunicazioni riguardano tutti i movimenti richiesti dai docenti per l'anno scolastico prossimo. Non sono ancora disponibili i dettagli completi, ma le notifiche indicano le assegnazioni definitive per ciascun docente interessato.

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Mobilità docenti 2026, cominciano ad arrivare le mail con gli esiti della domanda di mobilità. Trasferimento provinciale e interprovinciale, passaggio di cattedra e ruolo, tutti i movimenti. Seppure formalmente i movimenti non sono soggetti a rettifiche per situazioni sopravvenute, qualche volta capita che ci siano degli errori materiali nell’elaborazione. Se ti accorgi di qualche errore puoi segnalarlo all’ufficio Scolastico, che controllerà la fondatezza o meno del reclamo. Una volta notificato, non è possibile rinunciare al movimento. Il docente assume la titolarità nella nuova scuola a partire dal 1° settembre 2026. L’unica strada percorribile per “rinunciare” (o meglio, chiedere l’annullamento del movimento) a trasferimento già avvenuto richiede una procedura straordinaria legata a gravi, sopravvenuti e documentati motivi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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