Mobilità docenti 2026 quali posti saranno disponibili? I file degli Uffici Scolastici

Da orizzontescuola.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Uffici Scolastici hanno pubblicato i file con le disponibilità di posti per la mobilità docenti 2026, aggiornati in base ai pensionamenti previsti. Questi documenti indicano le sedi e le classi di insegnamento interessate, fornendo informazioni utili a chi deve pianificare il proprio trasferimento. La pubblicazione permette ai docenti di esaminare le opportunità disponibili e di prendere decisioni informate sulla propria scelta di sede.

Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili in seguito ai pensionamenti? Cosa sapere per scegliere con consapevolezza e un "pizzico di fortuna".  L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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