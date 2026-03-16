Mobilità docenti 2026 quali posti saranno disponibili? I file degli Uffici Scolastici AGGIORNATO

Da orizzontescuola.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Uffici Scolastici hanno pubblicato i file aggiornati sulla mobilità dei docenti per il 2026, evidenziando quali posti saranno disponibili dopo i pensionamenti. La documentazione permette di conoscere le opportunità di trasferimento e assegnazione. Le informazioni sono utili per chi deve pianificare la propria scelta, considerando le disponibilità e le eventuali possibilità di assegnazione.

Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili in seguito ai pensionamenti? Cosa sapere per scegliere con consapevolezza e un "pizzico di fortuna".  L'articolo Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili? I file degli Uffici Scolastici AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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