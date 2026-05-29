Mobilità docenti 2026 arrivano le mail Come fare reclamo Ecco i BOLLETTINI AGGIORNATO con Ragusa Crotone Caserta

Da orizzontescuola.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A partire da oggi, le mail con gli esiti delle domande di mobilità docenti 2026 vengono inviate. Le comunicazioni riguardano trasferimenti provinciali e interprovinciali, passaggi di cattedra e ruolo. Sono disponibili anche i bollettini aggiornati per alcune province. Per chi desidera presentare un reclamo, ci sono le procedure da seguire. La comunicazione riguarda tutte le fasi del processo di mobilità e le relative notifiche.

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Mobilità docenti 2026, cominciano ad arrivare le mail con gli esiti della domanda di mobilità. Trasferimento provinciale e interprovinciale, passaggio di cattedra e ruolo, tutti i movimenti. Seppure formalmente i movimenti non sono soggetti a rettifiche per situazioni sopravvenute, qualche volta capita che ci siano degli errori materiali nell’elaborazione. Se ti accorgi di qualche errore puoi segnalarlo all’ufficio Scolastico, che controllerà la fondatezza o meno del reclamo. Una volta notificato, non è possibile rinunciare al movimento. Il docente assume la titolarità nella nuova scuola a partire dal 1° settembre 2026. L’unica strada percorribile per “rinunciare” (o meglio, chiedere l’annullamento del movimento) a trasferimento già avvenuto richiede una procedura straordinaria legata a gravi, sopravvenuti e documentati motivi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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