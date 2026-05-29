Da oggi, 29 maggio 2026, è possibile consultare gli esiti della mobilità dei docenti per l'anno scolastico 20262027. Le graduatorie sono disponibili online e possono essere verificate attraverso il portale dedicato. Chi desidera fare reclamo può seguire le procedure indicate, con scadenze specifiche. La pubblicazione riguarda tutte le classi di insegnanti coinvolte nel trasferimento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora inviata tramite altri canali.

Roma, 29 maggio 2026 – Da oggi, venerdì 29 maggio, è possibile conoscere gli esiti della mobilità docenti per l'anno scolastico 20262027. Gli insegnanti coinvolti potranno verificare la propria istanza attraverso due canali ufficiali: la notifica via posta elettronica o consultando direttamente la piattaforma Istanze Online nell'apposita sezione dedicata. Da segnalare che anche chi non ha ottenuto il trasferimento riceverà una comunicazione per mail. Come funzionano i trasferimenti tra algoritmo e tipologie. Il sistema della mobilità docenti è informatizzato e funziona sulla base di un algoritmo con margine d'errore quasi nullo. Gli eventuali errori che si dovessero riscontrare, di solito, sono da addebitare ai dati inseriti dai funzionari degli uffici scolastici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mobilità docenti 2026/2027: ci sono gli esiti. Come controllare e (eventualmente) fare reclamo

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