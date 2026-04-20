L’Unione Europea ha dichiarato che non intende sospendere l’accordo di associazione con Israele, affermando che valuterà altre misure senza sospendere i rapporti. Nonostante le recenti tensioni e le violazioni dei cessate il fuoco in Gaza e in Libano, Bruxelles ha mantenuto una posizione di difesa dell’accordo, senza indicare un percorso di sospensione o revisione immediata. La relazione tra l’UE e Israele resta quindi stabile, anche in presenza di eventi critici.

Bruxelles frena. Tanto per cambiare. I rapporti con Israele non si mettono mai davvero in discussione, neanche di fronte alla distruzione di Gaza o ai diversi cessate il fuoco non rispettati, come avviene anche in Libano. Una nuova frenata arriva sulla sospensione dell’accordo tra Ue e Israele. L’Alta rappresentante Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, spiega che al momento ci sono anche altre misure sul tavolo. Un modo per dire che l’ipotesi della sospensione dell’accordo, per quanto sia pure sul tavolo, non è quella più probabile. E il perché lo spiega la stessa Kallas illustrando il meccanismo di voto. Kallas esclude la sospensione dell’accordo di associazione tra Ue e Israele.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’Ue difende ancora l’accordo di associazione con Israele: “Niente sospensione, valutiamo altre misure”

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