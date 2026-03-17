Aemilia 10 anni dopo il bilancio De Pascale | Non c’è sottovalutazione

Dieci anni fa, nella città, iniziava il processo ‘Aemilia’ che ha coinvolto 150 imputati e ha visto la testimonianza di circa mille persone. La maxi-inchiesta si concentrava sulla presenza della ‘ndrangheta in Emilia-Romagna e si è sviluppata in un procedimento giudiziario che ha richiesto un prefabbricato costruito in tempi record. De Pascale afferma che non si sottovaluta la situazione.

Un prefabbricato costruito a tempi da record, 150 persone alla sbarra e un migliaio di testimoni. Dieci anni fa in città iniziava così il processo ‘Aemilia’, una operazione che è stato ribattezzata come la prima vera e propria maxi-inchiesta sulla ‘ndrangheta in Emilia-Romagna. Da quel momento spartiacque, che portò anche allo scioglimento del Comune di Brescello, sono passati dieci anni di impegno, memoria e prospettive per una terra che sta cercando di rendere una priorità, sempre di più, la lotta alle infiltrazioni mafiose. Così ieri a Bologna, nella Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, in occasione della Settimana della legalità, la Regione Emilia-Romagna ha promosso l’evento ’Aemilia 10 anni dopo: bilanci e prospettive’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aemilia 10 anni dopo, il bilancio. De Pascale: "Non c’è sottovalutazione" Articoli correlati Leggi anche: Repubblica Romana docet. Tutte le lodi 178 anni dopo. E arriva anche de Pascale Gli altri reati dopo Aemilia: "Condannate Gualtieri a 13 anni e mezzo di cella"Alessandra Codeluppi Neppure la condanna in abbreviato a 12 anni per mafia nel processo Aemilia, come "promotore" della cosca Grande Aracri, lo... Tutti gli aggiornamenti su Aemilia 10 anni dopo il bilancio De... Temi più discussi: Aemilia 10 anni dopo, il bilancio. De Pascale: Non c’è sottovalutazione; Legalità. Aemilia 10 anni dopo, un convegno a dieci anni dal maxiprocesso contro la ‘Ndrangheta in Emilia-Romagna; Settimana della legalità. Dieci anni dopo Aemilia; Gravemente indiziato di aver rapinato un'anziana modenese di monili per 10mila euro, finisce in carcere a Napoli. Dieci anni dopo Aemilia: lunedì a Bologna un convegno dedicato all’impatto del maxiprocesso sul territorio della regioneSette giorni di eventi pubblici, seminari e approfondimenti tematici, per promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio. Dal 16 al 21 mar ... sassuolo2000.it Gli altri reati dopo Aemilia: Condannate Gualtieri a 13 anni e mezzo di cellaNeppure la condanna in abbreviato a 12 anni per mafia nel processo Aemilia, come promotore della cosca Grande Aracri, lo avrebbe frenato da ulteriori condotte illecite con metodo mafioso, portate ... ilrestodelcarlino.it Il giudice, presidente della corte del processo Aemilia, nel mirino per il suo impegno per il No al referendum del 22 e 23 marzo - facebook.com facebook #Settimana della #legalità. Dieci anni dopo #Aemilia: lunedì 16 marzo a Bologna in Cappella Farnese un #convegno dedicato all’impatto del #maxiprocesso sul territorio dell’Emilia-Romagna. La #notizia regioneer.it/legalita13mar26 x.com