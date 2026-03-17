Aemilia 10 anni dopo il bilancio De Pascale | Non c’è sottovalutazione

Da ilrestodelcarlino.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci anni fa, nella città, iniziava il processo ‘Aemilia’ che ha coinvolto 150 imputati e ha visto la testimonianza di circa mille persone. La maxi-inchiesta si concentrava sulla presenza della ‘ndrangheta in Emilia-Romagna e si è sviluppata in un procedimento giudiziario che ha richiesto un prefabbricato costruito in tempi record. De Pascale afferma che non si sottovaluta la situazione.

Un prefabbricato costruito a tempi da record, 150 persone alla sbarra e un migliaio di testimoni. Dieci anni fa in città iniziava così il processo ‘Aemilia’, una operazione che è stato ribattezzata come la prima vera e propria maxi-inchiesta sulla ‘ndrangheta in Emilia-Romagna. Da quel momento spartiacque, che portò anche allo scioglimento del Comune di Brescello, sono passati dieci anni di impegno, memoria e prospettive per una terra che sta cercando di rendere una priorità, sempre di più, la lotta alle infiltrazioni mafiose. Così ieri a Bologna, nella Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, in occasione della Settimana della legalità, la Regione Emilia-Romagna ha promosso l’evento ’Aemilia 10 anni dopo: bilanci e prospettive’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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