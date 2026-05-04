Colf e badanti flat tax per i pensionati scontrini e Pos | cosa può cambiare con il decreto fiscale

Martedì si svolgerà il primo esame in commissione Finanze al Senato sul decreto fiscale, con particolare attenzione all’inammissibilità di alcuni emendamenti. Tra le questioni sul tavolo ci sono le norme riguardanti le colf e le badanti, la flat tax per i pensionati, e le modifiche sugli scontrini e i pagamenti con Pos. La discussione si concentra su questi temi, senza altri approfondimenti o commenti.

La ritenuta dell’Irpef a carico delle famiglie che assumono colf e badanti. Il maxisconto fiscale con la tassa piatta per i pensionati che rientrano dall’estero. La soglia di tolleranza per il nuovo obbligo di allineamento tra i dati degli scontrini e i pagamenti con il Pos. La settimana che arriva sarà un primo snodo decisivo per il decreto fiscale, ora all’esame della commissione Finanze del Senato. Da martedì, infatti, la partita delle inammissibilità farà cadere il velo sugli emendamenti già presentati: non solo al decreto, ma anche all’emendamento del Governo che porta all’interno il secondo decreto taglia accise, ossia per intenderci quello che ha previsto lo sconto fino al 1° maggio.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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