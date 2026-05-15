Emanuele Ferrari si sposa | Orietta Berti celebrante d' eccezione per le nozze della star del web
Emanuele Ferrari, influencer originario di Cameri, si sposerà domani, sabato 16 maggio, con il suo fidanzato Andrea Iori. La cerimonia si terrà con Orietta Berti come celebrante. Ferrari aveva fatto la proposta di matrimonio nell’orto della bisnonna, che ha 104 anni, a Cameri. La notizia è stata resa nota attraverso i canali social dell’influencer. La data delle nozze e il nome della persona che celebrerà il rito sono stati confermati ufficialmente.
Emanuele Ferrari, l'influencer novarese, camerese per la precisione e star del web, domani, sabato 16 maggio, si sposerà con il fidanzato Andrea Iori, a cui aveva fatto la proposta di nozze nell'orto della bisnonna, che ha 104 anni, a Cameri."Oggi vi presentiamo chi celebrerà il nostro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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