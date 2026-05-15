Emanuele Ferrari si sposa | Orietta Berti celebrante d' eccezione per le nozze della star del web

Emanuele Ferrari, influencer originario di Cameri, si sposerà domani, sabato 16 maggio, con il suo fidanzato Andrea Iori. La cerimonia si terrà con Orietta Berti come celebrante. Ferrari aveva fatto la proposta di matrimonio nell’orto della bisnonna, che ha 104 anni, a Cameri. La notizia è stata resa nota attraverso i canali social dell’influencer. La data delle nozze e il nome della persona che celebrerà il rito sono stati confermati ufficialmente.

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