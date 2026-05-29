Milano vola oltre 50.000 | il lusso traina il Ftse Mib

? Punti chiave Perché il lusso riesce a trascinare il mercato nonostante l'inflazione al 3,2%?. Quali titoli bancari stanno sostenendo la crescita del Ftse Mib?. Come influisce il calo del greggio sui titoli energetici come Eni?. Perché il differenziale con il Bund tedesco è sceso a 71 punti?.? In Breve Inflazione a maggio al 3,2% nonostante il rialzo del Ftse Mib.. Differenziale Btp-Bund ridotto a 71 punti con Btp al 3,66%.. Crolli per Ops a -12,61% e calo Eni dell'1,33% per il greggio.. Settore bancario in crescita con Mediobanca +1,15% e Poste +1,05%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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12 ore da driver a Milano: la realtà dietro il lusso

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