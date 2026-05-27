Milano 22enne ucciso in una rissa il padre | Ho riconosciuto il capo della gang MS13

Notizia in breve

Un ragazzo di 22 anni è morto durante una rissa in città. Secondo il padre, uno degli aggressori avrebbe il volto riconoscibile come il leader della gang MS13. Le persone coinvolte, tutte di origine sudamericana, avrebbero colpito la vittima con diversi fendenti. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha sequestrato alcuni oggetti trovati sulla scena. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le ferite sono risultate fatali.