Milano 22enne ucciso in una rissa il padre | Ho riconosciuto il capo della gang MS13
Un ragazzo di 22 anni è morto durante una rissa in città. Secondo il padre, uno degli aggressori avrebbe il volto riconoscibile come il leader della gang MS13. Le persone coinvolte, tutte di origine sudamericana, avrebbero colpito la vittima con diversi fendenti. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha sequestrato alcuni oggetti trovati sulla scena. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le ferite sono risultate fatali.
Una rissa tra almeno dieci persone sarebbe scoppiata lungo i binari del treno della stazione di Milano-Certosa, nella periferia nord di Milano. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni, italiano (di origini ecuadoriane, ndr), è stato colpito da più fendenti ed è caduto a terra, sanguinante e in stato di incoscienza. All’arrivo dei soccorsi, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il 22enne, secondo la prima ricostruzione, si trovava lì insieme al fratello quando è stato accerchiato da una decina di persone all’altezza del binario 6. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Uccide ladro in casa, genitori e paese lo difendono - Vita in Diretta 16/01/2026
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