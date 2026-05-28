Un ragazzo di 22 anni è stato ucciso a Milano, colpito da un coltello durante una rissa tra gruppi di giovani avvenuta tra i binari della stazione Certosa. La polizia sta indagando per chiarire le cause dell’aggressione e verificare eventuali collegamenti con le gang coinvolte. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma il giovane è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle dinamiche dell’accaduto.

Un ragazzo di 22 anni è morto a Milano dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione Milano Certosa. La vittima è Gianluca Ibarra Silvera, nato in Italia da una famiglia originaria dell’Ecuador, deceduto nella notte tra martedì e mercoledì all’ospedale Fatebenefratelli dove era arrivato in codice rosso. L’aggressione nella stazione di Milano Certosa. L’aggressione si è consumata poco dopo le 22 di martedì sera. Secondo una prima ricostruzione investigativa, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone, indicate come di origine sudamericana. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, intorno alle 22. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, 22enne morto accoltellato in una rissa alla stazione Certosa: si indaga sulle gang

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Milano, 22enne accoltellato e ucciso alla stazione Certosa: si indaga nel mondo delle gang

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