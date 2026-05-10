Truffe agli anziani | due arresti in flagranza a Milano

Venerdì a Milano, due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver messo in atto truffe ai danni di persone anziane. Un ragazzo di 19 anni, di nazionalità bulgara, e un uomo di 24 anni, italiano, sono stati colti in flagrante mentre utilizzavano lo stesso metodo: coinvolgere i parenti delle vittime in una falsa rapina in gioielleria. Entrambi sono stati fermati durante le operazioni di polizia.

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Milano, 10 maggio 2026 – Due persone, un bulgaro di 19 anni e un italiano di 24, sono state arrestate venerdì a Milano dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver truffato persone anziane utilizzando lo stesso copione: il coinvolgimento de parenti in una presunta rapina in gioielleria. Il fare sospetto e il pedinamento. Il primo intervento è scattato intorno alle 14 nei pressi di via Primaticcio. Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato il 19enne muoversi con fare sospetto e con gli auricolari sempre attiv i. Dopo averlo seguito fino a un appartamento, lo hanno bloccato all'uscita con uno zaino contenente monili in oro e orologi di pregio avvolti in un asciugamano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffe agli anziani: due arresti in flagranza a Milano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Truffa a un’anziana: arresto in diretta a Milano Notizie correlate Leggi anche: Truffe agli anziani: raffica di arresti in tutto il Paese Matera: arresti tra truffe agli anziani e armi rubate nel 2022? Cosa sapere Carabinieri arrestano un 57enne a Gorgoglione e tre soggetti a Policoro.