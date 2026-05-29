L’Olimpia Milano si prepara a riprendere il campionato dopo la pausa, con una rosa lunga e una difesa rafforzata. Il coach sta valutando le strategie per affrontare il prossimo turno, mentre il giocatore Poeta analizza le possibilità di un colpo decisivo. Gli inciampi in campionato questa stagione rappresentano il primo ostacolo importante per la squadra nella corsa ai playoff.

Gli inciampi in campionato di questa stagione in Serie A mettono di fronte il primo ostacolo significativo all’ Olimpia Milano nella sua corsa playoff. Quello di ribaltare il fattore campo nella semifinale contro la Germani per tornare in finale a due anni di distanza. Tutte le volte che l’Olimpia ha superato Brescia in semifinale (1982, 2018 e 2024) ha poi vinto lo scudetto (come peraltro la Coppa Italia nello scorso febbraio), ma questa sarà la sfida più difficile perché per la prima volta la serie inizia con le sfide sotto il Cidneo. A dir la verità già due volte la serie è stata vinta comunque a Brescia, nel 2018 il 3-1 arrivò addirittura a Montichiari e nel 2024, un secco 3-0 con la terza gara vinta in trasferta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, riposo finito. Difesa e rosa lunga. Poeta studia il colpo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ernest Hemingway A Farewell to Arms | Complete Edition | For Sleep – Complete Audiobook & Review

Notizie e thread social correlati

Piazze e vie dedicate alle donne, strada ancora lunga in Lombardia: Milano è prima, Sondrio è la meno rosaIn Lombardia, alcune piazze e vie sono state dedicate alle donne, ma il numero di queste aree varia molto tra le diverse città.

La lunga carriera artistica e l'amicizia con il poeta Stefano Simoncelli: in Malatestiana l'omaggio a SilvanoLa Biblioteca Malatestiana ospita una mostra dedicata all'artista cesenate, intitolata “Silvano.