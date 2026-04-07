La lunga carriera artistica e l' amicizia con il poeta Stefano Simoncelli | in Malatestiana l' omaggio a Silvano

La Biblioteca Malatestiana ospita una mostra dedicata all'artista cesenate, intitolata “Silvano. Il mio lavoro. I miei luoghi”, che prosegue con due eventi collaterali. La rassegna rende omaggio alla lunga carriera artistica e all’amicizia tra l’artista e il poeta Stefano Simoncelli. L’esposizione si concentra sulle opere e sui luoghi di ispirazione dell’artista, offrendo a visitatori e appassionati un approfondimento sulla sua vita e il suo lavoro.

La mostra diffusa “Silvano. Il mio lavoro. "I miei luoghi”, ospitata dalla Biblioteca malatestiana, prosegue con due eventi collaterali che arricchiscono e approfondiscono il percorso espositivo dedicato all'artista cesenate. Mercoledì 8 aprile, in sala proiezioni, sarà presentato in anteprima il cortometraggio “Dopo la luce l’ombra”, realizzato da Christian Mastroianni, musicista, sound designer e field recorder, e Giaime Barducci. Il film è dedicato al mestiere solitario di Silvano, fatto di lunghi silenzi e segni ripetuti, a testimonianza di un lavoro incessante in cui l’ispirazione creativa non è folgorazione ma quotidiana ricerca. Scene, suoni e immagini sono stati raccolti nei luoghi cari a Silvano: il mare di Capalbio, i paesaggi maremmani e il suo studio di Cesena. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: «Il poeta, la ragazza e l’editore» il nuovo libro di Stefano Corsi Chi è Herbert Ballerina: età, vero nome, fidanzata, l'amicizia con Stefano De MartinoHerbert Ballerina affianca ogni sera Stefano De Martino nelle puntate di Affari tuoi.