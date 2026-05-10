In Lombardia, alcune piazze e vie sono state dedicate alle donne, ma il numero di queste aree varia molto tra le diverse città. Milano si distingue come quella con più spazi dedicati, mentre Sondrio ne ha meno rispetto alle altre località della regione. Nonostante i progressi fatti, rimangono molte aree ancora senza intitolazioni o dedicazioni specifiche. Questa differenza evidenzia come il processo di riconoscimento e valorizzazione delle figure femminili sia ancora in corso.

Milano – Passi avanti sono stati fatti, ma per colmare il gap tra vie e piazze dedicate a donne la strada è ancora molto lunga. Non siamo all’anno zero: iniziative alla scoperta della toponomastica femminile sono sempre più frequenti (ieri se ne è tenuta una a Cerro al Lambro) così come la sensibilità degli enti locali è cresciuta nella destinazione di luoghi pubblici anche a donne (il Comune di Brescia ha approvato quattro nuove intitolazioni di cui una dedicata ad una donna Santina Dusi). I dati, però, sono eloquenti: in media, nelle città non si supera il 5% di strade e piazze dedicate alle donne. A fare un monitoraggio capillare è l’associazione Toponomastica femminile, nata nel 2012.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piazze e vie dedicate alle donne, strada ancora lunga in Lombardia: Milano è prima, Sondrio è la meno rosa

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