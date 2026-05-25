Il capitano della squadra ha commentato l'impresa di San Siro, definendola una dichiarazione all’Italia e non solo una partita. Dopo la vittoria, ha salutato i compagni con un messaggio che ha suscitato emozioni tra i presenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata su eventuali conseguenze o sviluppi futuri. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, con l’attenzione rivolta ai risultati ottenuti.

Pisacane saluta così la squadra dopo l'impresa di San Siro: "Non è stata solo una partita, è stata una dichiarazione all'Italia. Sono fiero di voi, mi avete reso un allenatore e vi sarò grato per il resto della mia vita". Il discorso è da pelle d'oca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Questo è un messaggio all'Italia": pelle d'oca per il discorso di Pisacane

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TUTTI DEVONO APPLAUDIRE L'INNO ITALIANO | EDIN DZEKO DA PELLE D'OCA PRIMA DI BOSNIA-ITALIA

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Temi più discussi: Il primo Open non si scorda mai; Meloni in Grecia e il messaggio al Qatar: vi aiuteremo con la raffineria colpita; Modena, Renzi: Se questo non è terrorismo va dimostrato, gli italiani non vanno presi per fessi; Investopia, Bozzetti (Efg Consulting): Italia ed Emirati possono costruire futuro insieme su amicizia e fiducia reciproca.

O la politica in Italia torna a essere una cosa seria (e non la pantomima ipocrita che è adesso), oppure questo paese non ce la farà. Può non essere un messaggio accattivante per una forza politica nuova (altre preferiscono fuori gli stranieri). Ma è un messa x.com

Qualcuno è interessato a praticare italiano insieme tramite messaggi? reddit

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