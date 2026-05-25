Questo è un messaggio all' Italia | pelle d' oca per il discorso di Pisacane

Da gazzetta.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il capitano della squadra ha commentato l'impresa di San Siro, definendola una dichiarazione all’Italia e non solo una partita. Dopo la vittoria, ha salutato i compagni con un messaggio che ha suscitato emozioni tra i presenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata su eventuali conseguenze o sviluppi futuri. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, con l’attenzione rivolta ai risultati ottenuti.

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Pisacane saluta così la squadra dopo l'impresa di San Siro: "Non è stata solo una partita, è stata una dichiarazione all'Italia. Sono fiero di voi, mi avete reso un allenatore e vi sarò grato per il resto della mia vita". Il discorso è da pelle d'oca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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