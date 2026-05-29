Due uomini sono stati perquisiti dai carabinieri del Ros nell’ambito di un’indagine per terrorismo. Sono sospettati di aver inviato minacce di morte a donne dissidenti iraniane. Le minacce sono state recapitate tramite messaggi elettronici e lettere. Le autorità stanno verificando il coinvolgimento dei sospettati in attività di supporto o pianificazione di attacchi. L’indagine prosegue senza ulteriori dettagli sulla loro identità o eventuali collegamenti.

? Domande chiave Chi sono i due uomini perquisiti dai carabinieri del Ros?. Come sono state inviate le minacce di morte alle donne?. Perché la Procura ha applicato l'articolo sul terrorismo in questo caso?. Quale ruolo gioca il centro islamico di via Valsolda nell'inchiesta?.? In Breve Indagati F.J. di Segrate e R.A.A. di Bergamo per minacce via Instagram.. Indagine Ros su centro islamico in via Valsolda zona Romolo a Milano.. Applicazione articolo 270 bis per repressione del dissenso tramite minacce ai familiari.. Coinvolgimento di diverse donne iraniane colpite dopo manifestazioni politiche a Milano.. I carabinieri del Ros hanno perquisito F. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, indagati per terrorismo: minacce ai dissidenti iraniani

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