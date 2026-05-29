Dissidenti iraniani residenti a Milano ricevono minacce di morte | due uomini denunciati

Due uomini di 35 e 45 anni sono stati denunciati a Milano per aver minacciato di morte dissidenti iraniani residenti in città. Le indagini condotte dalla Procura e dai carabinieri del Ros hanno accertato che i due soggetti sono coinvolti in atti di minaccia aggravata, terrorismo e eversione dell'ordine democratico. Le autorità hanno notificato le accuse e continuano le verifiche sui possibili collegamenti e motivazioni dietro le minacce.

Le indagini della Procura di Milano e dei carabinieri del Ros hanno portato a indagare due uomini di 35 e 45 anni per minacce aggravate, terrorismo e eversione dell'ordine democratico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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