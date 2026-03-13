In Iran, nel Golfo, si segnalano tensioni con incendi e minacce ai dissidenti, con avvertimenti di ritorsioni forti in caso di proteste. La nuova Guida Spirituale, Mojatba Khamenei, è probabilmente ancora vivo, anche se rimasto ferito durante l’operazione Epic Fury. Nessuna conferma ufficiale sulla sua condizione, mentre si susseguono le notizie su attacchi e intimidazioni nella regione.

La nuova Guida Spirituale iraniana, Mojatba Khamenei, è "probabilmente vivo" ma rimasto ferito durante l'operazione Epic Fury. A dichiararlo in un'intervista a FoxNews è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha aggiunto: "Li stiamo decimando. Li stiamo colpendo più duramente di chiunque altro dalla Seconda guerra mondiale". Intanto infiamma lo scontro in tutta la regione del Golfo. Un soldato francese - il maresciallo Arnaud Frion del 7° battaglione dei cacciatori alpini di Varces - è rimasto ucciso durante un attacco nella regione di Erbil, in Iraq. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron: “Alla sua famiglia e ai suoi fratelli d'armi voglio esprimere tutto l'affetto e la solidarietà della nazione”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, fuoco nel Golfo e minacce ai dissidenti: "Ritorsioni devastanti in caso di proteste"

Articoli correlati

In Iran dilagano le proteste, il regime minaccia: "I manifestanti rischiano la pena di morte". Trump: "Pronti ad aiutarli", Khamenei annuncia ritorsioniI fuochi al centro delle strade, i canti e gli slogan di "morte a Khamenei" e "lunga vita allo Scià".

Incendi e minacce: arrestato l’ex dipendente per ritorsioniUn cittadino di nazionalità albanese, 43 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Cento per una serie di reati gravi commessi contro la sua ex...

Approfondimenti e contenuti su Iran fuoco nel Golfo e minacce ai...

Temi più discussi: Fuoco sul Golfo: la guerra in Iran e il conto che pagheranno le piccole imprese italiane; Golfo sotto attacco: rischi e rotte; Iran attacca nel Golfo. Mons. Berardi: Chiese chiuse e messe online, la preghiera è la nostra arma più potente; Media: Nuova Guida suprema è Mojtaba, figlio di Khamenei. Trump contro Spagna e Regno Unito.

Iran, attacco a due petroliere nel Golfo Persico: incendio sulla Zefyros nelle acque dell’Iraq. Il videoIn questo contesto le immagini di u na delle due petroliere attaccate nella notte dall'Iran nelle acque irachene del Golfo su cui si trova l'imboccatura dello Stretto di Hormuz, il braccio di mare ... tg.la7.it

La scommessa disperata. L’Iran colpisce i Paesi del golfo, e se li scatena controMissili su Emirati, Qatar, Bahrein, Arabia, Kuwait nella speranza che si ribellino agli Usa. Invece si compattano con Trump. Toninelli (Centro per il ... huffingtonpost.it

“Gli attacchi in Iran e nei Paesi del Golfo contro le infrastrutture energetiche sono un crimine di guerra. Incendi fuori controllo e pioggia intrisa di petrolio hanno danneggiato aree abitate dai civili, con conseguenze drammatiche per l’ambiente e la salute delle p - facebook.com facebook

Guerra in Iran, le news di oggi. Washington autorizza vendita di petrolio russo. Morto in raid a Erbil un soldato francese, Macron: “Inaccettabile” x.com