Incendio a Milano fiamme devastano il tetto di una cascina

Un incendio si è sviluppato nelle prime ore di martedì 14 aprile in una cascina situata in via Tre Castelli, nella zona Barona di Milano. Le fiamme hanno interessato il tetto dell’edificio, causando danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Non sono state segnalate persone coinvolte o ferite durante l’evento.

Un incendio è scoppiato in una cascina di via Tre Castelli a Milano (zona Barona) all’alba di martedì 14 aprile. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco con cinque mezzi. Le fiamme stanno interessando il tetto della struttura.L’incendioTutto è successo poco dopo le 6 del mattino, come appreso.🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Incendio a Milano, fiamme devastano un appartamento Leggi anche: Incendio alle porte di Milano, fiamme devastano un appartamento: evacuato tutto il palazzo Napoli, incendio al teatro Sannazaro nel quartiere Chiaia Argomenti più discussi: Incendio in centro a Milano, fiamme (dal forno) devastano un appartamento: un ferito; Incendio al Conservatorio di Milano: fiamme nel dormitorio, 30 evacuati; Incendio in via Frua a Milano, morta un'anziana: le fiamme nella notte dalla camera da letto del suo appartamento; A Milano incendio in pieno centro, evacuato un palazzo in Corso Monforte per le fiamme in un appartamento. Intervento dei vigili del fuoco per un devastante incendio scoppiato all'interno del magazzino della base scout. FOTO ALL'INTERNO Leggi l’articolo tinyurl.com/3pykkh9c - facebook.com facebook Lancia le figlie dalla finestra per salvarle da un incendio, poi si butta anche lei. È successo a Castrezzato, in provincia di Brescia dove una donna di 32 anni ha messo in salvo le sue bimbe di uno e due anni. L’articolo completo di Pierpaolo Prati su Repubblic x.com