Durante la Milano Football Week, che si svolge alla CityLife, si sono tenuti eventi con molti protagonisti del calcio. Sabato 6 giugno ha partecipato un ex tecnico di club di Serie A, mentre domenica si sono svolti incontri con un ex calciatore di lunga carriera in nazionale. La manifestazione include talk, tornei e iniziative legate alla prossima Coppa del Mondo. La quarta edizione ha visto la presenza di numerosi ospiti e attività dedicate agli appassionati.

Torna la Milano Football Week. Il quartiere CityLife, dal 6 al 14 giugno, ospiterà la quarta edizione dell’evento organizzato da La Gazzetta dello Sport. Tante attività e un calendario ricco di appuntamenti animeranno il cuore della città. Per nove giorni, CityLife si trasformerà in un’enorme fan zone immersiva e aperta a tutti: appassionati, famiglie e curiosi potranno vivere da vicino il mondo del calcio tra talk e incontri con i campioni. Si parte sabato 6 giugno, alle ore 12, con Fabio Capello: una leggenda dello sport più amato al mondo. Nella sua straordinaria carriera da allenatore ha vinto tutto: 5 scudetti tra Milan e Roma, 2 volte la Liga con il Real Madrid e la storica Champions League 9394 alla guida dei rossoneri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano Football Week, si parte col botto: Capello e tanti big tra talk, tornei e voglia Mondiale

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