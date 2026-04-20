Vela l’Italia parte forte a Hyeres Ritorno col botto per Tita Banti tanti azzurri in zona podio

L’Italia si distingue fin dall’inizio della 57ª Semaine Olympique Française, seconda tappa del Sailing Grand Slam 2026, che si sta disputando nella baia di Hyeres. La giornata di apertura ha visto il ritorno di Tita e Banti, che hanno conquistato un risultato importante, e numerosi altri atleti azzurri si sono posizionati vicino al podio. La competizione coinvolge varie classi di vela e coinvolge numerosi team internazionali.

Italia subito grande protagonista nella giornata d’apertura della 57ma Semaine Olympique Française, valevole come seconda tappa stagionale del Sailing Grand Slam 2026 (massimo circuito internazionale di vela olimpica) in corso di svolgimento nella baia di Hyeres. Quest’oggi si sono disputate le prime prove di qualificazione per tutte e dieci le classi olimpiche, con la bellezza di 705 atleti al via in rappresentanza di 59 Paesi. Nel Formula Kite comincia bene la settimana del campione mondiale Riccardo Pianosi, leader della classifica grazie a tre primi ed un secondo posto nel gruppo blu con una sola lunghezza di vantaggio sullo svizzero Gian Stragiotti e sul solito fuoriclasse singaporiano Max Maeder.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, l’Italia parte forte a Hyeres. Ritorno col botto per Tita/Banti, tanti azzurri in zona podio Notizie correlate Vela, Italia a Hyeres con una flotta impressionante. Tita/Banti, Pianosi e tutti gli altri big azzurri in garaDa lunedì 20 a venerdì 25 aprile Hyeres ospiterà la 57ma edizione della Semaine Olympique Française, prestigiosa regata valevole come secondo atto... Vela, Ruggero Tita e Caterina Banti pronti al ritorno in gara! Comincia il percorso verso Los Angeles 2028Potrebbero mancare poco meno di tre settimane al ritorno in gara della magica coppia azzurra formata da Ruggero Tita e Caterina Banti, vincitrice... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Semaine Olympique Française 2026, il ritorno di Ruggero Tita e Caterina Banti: programma, classi in gara e chi partecipa per l'Italia • Vela; Vela, Italia a Hyeres con una flotta impressionante. Tita/Banti, Pianosi e tutti gli altri big azzurri in gara; Vela, Tita e Banti pronti a tornare in gara: Hyères sarà il palcoscenico del Grande Ritorno. Sfida con Ugolini/Giubilei alle porte; NBA Playoff 2026: programma, orario italiano, dove vedere le partite in diretta tv e streaming · Basket. Vela, l’Italia parte forte a Hyeres. Ritorno col botto per Tita/Banti, tanti azzurri in zona podioItalia subito grande protagonista nella giornata d'apertura della 57ma Semaine Olympique Française, valevole come seconda tappa stagionale del Sailing ... oasport.it Vela, Italia a Hyeres con una flotta impressionante. Tita/Banti, Pianosi e tutti gli altri big azzurri in garaDa lunedì 20 a venerdì 25 aprile Hyeres ospiterà la 57ma edizione della Semaine Olympique Française, prestigiosa regata valevole come secondo atto ... oasport.it Vela, Ruggero Tita e Caterina Banti pronti al ritorno in gara! Comincia il percorso verso Los Angeles 2028 - x.com