Dopo l’omicidio avvenuto a Milano Certosa, sono state controllate 276 persone durante un maxi blitz delle forze dell’ordine. Sono state adottate misure di prevenzione nei confronti di otto soggetti ritenuti a rischio. Inoltre, sono stati istituiti nuovi uffici mobili per rafforzare la sicurezza nell’area. Le operazioni hanno coinvolto vari punti della zona, con verifiche e controlli mirati. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle identità delle persone coinvolte o ai dettagli specifici delle misure adottate.

?? Punti chiave Come cambierà la sicurezza a Certosa con i nuovi uffici mobili? Chi sono le otto persone colpite dalle misure di prevenzione? Cosa hanno scoperto le forze dell'ordine durante i controlli notturni? Perché la Prefettura ha deciso di inviare reparti speciali nel quartiere??? In Breve 276 persone identificate e 8 misure di prevenzione disposte durante il controllo notturno. 3 persone portate in Questura e un individuo denunciato per reato di evasione. Presidi mobili con camper e . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano Certosa: maxi blitz dopo l’omicidio, 276 persone controllate

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