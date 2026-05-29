Nella giornata del 29 maggio 2026, a Milano, sono stati effettuati controlli presso la zona di Certosa, in seguito all’omicidio di Gianluca Ibarra. Durante l’operazione sono state identificate e controllate 276 persone. Le forze dell’ordine hanno eseguito verifiche di identità e perquisizioni in vari punti della zona, senza segnalare arresti o denunce. L’intervento rientra in attività di prevenzione e sicurezza nel quartiere.

Milano, 29 maggio 2026 - Nell'ambito delle attività di prevenzione, controllo del territorio e rafforzamento della sicurezza urbana programmate in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nella serata di ieri, giovedì 28 maggio, si è svolto un servizio straordinario nell'area della stazione di Milano Certosa e nelle zone limitrofe. Durante l'operazione, che ha coinvolto agenti della Polizia di Stato e della Polizia Ferroviaria, supportati da contingenti di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, sono state controllate 276 persone, di cui otto sono state sottoposte a misure di prevenzione e altri tre sono state accompagnate per l'identificazione in Questura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al setaccio Milano Certosa dopo l’omicidio di Gianluca Ibarra: controllate 276 persone

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