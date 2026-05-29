A Garbagnate, alla stazione, si è verificata una rissa tra circa dieci uomini di origine egiziana. Durante l'alterco, sono stati impugnati oggetti da taglio e tre persone sono state ferite, poi trasportate in ospedale. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per sedare la situazione. Secondo le prime ricostruzioni, l'episodio sarebbe nato da un diverbio che sarebbe poi degenerato in un confronto fisico. La dinamica completa è ancora sotto indagine.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato da un diverbio degenerato rapidamente in un confronto fisico. Nel parapiglia sono spuntate anche armi da taglio: tre giovani sono rimasti feriti Ennesimo episodio di violenza nella provincia di Milano. Ieri pomeriggio, a Garbagnate Milanese,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milano banlieue, rissa tra 10 egiziani alla stazione di Garbagnate, 3 feriti da arma da taglio portati in ospedale - VIDEO

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