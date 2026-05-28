Milano banlieue arrestata babygang di 5 egiziani rapinavano e aggredivano i passeggeri della metropolitana - VIDEO

Notizia in breve

Cinque uomini di origini egiziane sono stati arrestati a Milano dopo aver rapinato e aggredito passeggeri sulla metropolitana. Le telecamere di sorveglianza delle stazioni e dei tunnel hanno ripreso le azioni del gruppo, che coinvolgevano almeno alcuni episodi di violenza e furto. La polizia ha identificato e fermato i sospetti grazie ai filmati, che hanno permesso di ricostruire le dinamiche delle rapine. La situazione di insicurezza nella zona si è intensificata negli ultimi mesi.