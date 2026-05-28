Milano banlieue arrestata babygang di 5 egiziani rapinavano e aggredivano i passeggeri della metropolitana - VIDEO
Cinque uomini di origini egiziane sono stati arrestati a Milano dopo aver rapinato e aggredito passeggeri sulla metropolitana. Le telecamere di sorveglianza delle stazioni e dei tunnel hanno ripreso le azioni del gruppo, che coinvolgevano almeno alcuni episodi di violenza e furto. La polizia ha identificato e fermato i sospetti grazie ai filmati, che hanno permesso di ricostruire le dinamiche delle rapine. La situazione di insicurezza nella zona si è intensificata negli ultimi mesi.
A incastrare il gruppo sono stati soprattutto i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nelle stazioni e nei tunnel della metropolitana Nuovi episodi di criminalità e violenze a Milano, ormai sempre più insicura tanto da essersi guadagnata il soprannome di "Milano banlieue". Una b. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie e thread social correlati
Milano, rapine in metropolitana: arrestati 4 giovani egiziani, ricercato un quinto compliceQuattro giovani egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano in relazione a diverse rapine avvenute in metropolitana.
Torino, rapinavano e si filmavano sui social: sgominata banda di egizianiUna banda di uomini di origini egiziane è stata smantellata a Torino dopo aver commesso diverse rapine.