Milano banlieue arrestata babygang di 5 egiziani rapinavano e aggredivano i passeggeri della metropolitana - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Cinque uomini di origini egiziane sono stati arrestati a Milano dopo aver rapinato e aggredito passeggeri sulla metropolitana. Le telecamere di sorveglianza delle stazioni e dei tunnel hanno ripreso le azioni del gruppo, che coinvolgevano almeno alcuni episodi di violenza e furto. La polizia ha identificato e fermato i sospetti grazie ai filmati, che hanno permesso di ricostruire le dinamiche delle rapine. La situazione di insicurezza nella zona si è intensificata negli ultimi mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A incastrare il gruppo sono stati soprattutto i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nelle stazioni e nei tunnel della metropolitana Nuovi episodi di criminalità e violenze a Milano, ormai sempre più insicura tanto da essersi guadagnata il soprannome di "Milano banlieue". Una b. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

milano banlieue arrestata babygang di 5 egiziani rapinavano e aggredivano i passeggeri della metropolitana video
© Ilgiornaleditalia.it - Milano banlieue, arrestata babygang di 5 egiziani, rapinavano e aggredivano i passeggeri della metropolitana - VIDEO
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Milano, rapine in metropolitana: arrestati 4 giovani egiziani, ricercato un quinto compliceQuattro giovani egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano in relazione a diverse rapine avvenute in metropolitana.

Torino, rapinavano e si filmavano sui social: sgominata banda di egizianiUna banda di uomini di origini egiziane è stata smantellata a Torino dopo aver commesso diverse rapine.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web