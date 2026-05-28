Sette persone sono rimaste ferite durante una rissa tra giovani alla stazione di Garbagnate, che ha coinvolto anche il danneggiamento di un treno. Durante l’episodio, un bambino di 9 anni è stato colpito, anche se non sono stati forniti dettagli su come siano riusciti a raggiungerlo. Le forze dell’ordine hanno identificato tredici giovani coinvolti nell’evento.

? Punti chiave Come sono riusciti i ragazzi a colpire un bambino di 9 anni?. Chi sono i tredici giovani identificati dalle forze dell'ordine?. Perché la rissa ha causato il blocco della linea Saronno-Cadorna?. Quali conseguenze legali affliggeranno i partecipanti allo scontro?.? In Breve Tredici giovani tra 19 e 24 anni identificati dalle forze dell'ordine.. Sette feriti tra cui un bambino di 9 anni coinvolto nella sassaiola.. Blocco linea Saronno-Milano Cadorna tra Garbagnate e Novate dalle ore 17:30.. Vetro infranto del treno Trenord 10869 per lancio di sassi dai contendenti.. Sette persone sono rimaste ferite nel pomeriggio di oggi alla stazione di Garbagnate Milanese Parco delle Groane, dopo che una violenta rissa tra due gruppi di giovani ha coinvolto un treno fermo e diversi passanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garbagnate, rissa tra giovani in stazione: 7 feriti e un treno colpito

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