In 13 anni, il Milan ha cambiato allenatore 11 volte. Durante questo periodo, la squadra ha partecipato alla Champions League in diverse stagioni, ma ha conquistato il titolo solo in quattro occasioni. La frequenza dei cambi di allenatore è elevata rispetto alla durata complessiva di questo arco temporale. La squadra ha affrontato numerosi turni eliminatori e ha avuto risultati variabili nelle competizioni europee. La gestione tecnica del club ha subito molte modifiche nel corso degli anni.

C'è un solo traguardo che in Casa Milan è proprio obbligatorio: la qualificazione in Champions League. una missione da centrare per forza di cose, unendo il massimo impegno sul campo rispettando comunque i parametri economici imposti dal club rossonero. Eppure, se analizziamo la storia recente del club di Via Aldo Rossi, quella che dovrebbe essere una costante è risultato essere un vero e proprio cammino ad ostacoli. Nelle ultime 13 stagioni, il diavolo ha centrato l'Europa che conta solo in quattro occasioni e sempre con lo stesso uomo in panchina: Stefano Pioli. Il digiuno europeo partì dalla stagione 2013-2024, l'anno del cambio: via Allegri e dentro Seedorf. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tabù Champions: 11 allenatori in 13 anni ma Europa conquistata solo 4 volte

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