Il Milan è stato sconfitto 5-2 in casa contro il Lecce, subendo una pesante umiliazione a San Siro. La Roma ha conquistato il quarto posto e la qualificazione in Champions League battendo la Fiorentina 2-0. Il Como ha superato il Monza 2-1, assicurandosi il sesto posto e il pass europeo. La Juventus, invece, si è qualificata solo per l’Europa League, dopo aver pareggiato 1-1 contro la Sampdoria.

L’ultima giornata di Serie A si trasforma in una notte clamorosa, piena di colpi di scena e ribaltoni inattesi. A fare più rumore è il crollo del Milan, sconfitto a San Siro dal Cagliari e clamorosamente fuori dalla prossima Champions League dopo una delle partite più disastrose degli ultimi anni rossoneri. A festeggiare sono invece la Roma di Gian Piero Gasperini, che riporta i giallorossi nell’élite europea dopo anni complicati, e soprattutto il meraviglioso Como di Cesc Fabregas, autentica favola della stagione e protagonista di un’impresa storica. Delusione anche per la Juventus, che pur vincendo il derby contro il Torino deve accontentarsi soltanto dell’Europa League. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Serie A, verdetti folli: Milan umiliato a San Siro, Roma e Como in Champions. Juve solo in Europa League

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