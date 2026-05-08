Nella corsa alle posizioni di vertice, Milan e Juventus si contendono un posto in Champions League, ma le sfide vanno oltre i semplici aspetti finanziari. La qualificazione europea rappresenta un obiettivo chiave per le due squadre, coinvolgendo anche considerazioni sportive e strategiche per il futuro. La stagione si presenta come un appuntamento decisivo, con i risultati che potrebbero influenzare il percorso delle società nelle prossime stagioni.

In palio c’è molto di più della partecipazione alla prossima Champions League e c’è anche più del semplice conto economico. Tra esserci e non esserci ballano non meno di 60 milioni di euro, ma nel caso di Juventus, Milan e Roma in gioco ci sono anche i piano sportivi per il rilancio perché restare fuori dalla coppa più ricca significherebbe entrare in un tunnel la cui uscita non sarebbe vicina. Tradotto in soldoni: per il Milan sarebbe la seconda stagione consecutiva senza i ricavi della Champions League, una specie di cigno nero per le società italiane di alto livello che dipendono da quello, per la Juventus si interromperebbe il faticoso processo di riequilibrio dei conti (con ricadute pesanti sul mercato) e per la Roma sarebbe l’ennesimo atterraggio fallito.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Milan e Juventus, non solo Champions: nella corsa all’Europa in gioco anche il futuro

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