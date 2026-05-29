Il Milan sta valutando nuovi candidati per l’incarico di amministratore delegato. Secondo fonti, un’opzione avanzata sarebbe quella di un candidato interno o vicino alla proprietà. Attualmente, il ruolo è ricoperto da un dirigente con esperienza nel settore. Il nome di un possibile sostituto non è stato ancora ufficializzato. La ricerca si concentra su figure con competenze gestionali e finanziarie adeguate alle esigenze del club. La decisione finale non è stata comunicata.

Un momento di rivoluzione per il Milan: dopo il mancato obiettivo stagionale (niente Champions League), Gerry Cardinale ha fatto fuori tutto il vecchio organigramma rossonero, tra cui anche l'ex amministratore delegato Giorgio Furlani. Insieme a Ibrahimovic e Calvelli, spalle in questo momento del numero uno di RedBird, Cardinale sta cercando i giusti profili per fare ripartire il suo Milan, anche se un profilo potrebbe già essere pronto in casa. Il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro del Milan e in particolare sul ruolo di Massimo Calvelli che fa parte del CDA rossonero. Ecco le ultime novità da 'YouTube'. "Calvelli, Cardinale e Ibrahimovic anche questa mattina hanno avuto altre call per alcuni dirigenti, stranieri, alla ricerca del nuovo direttore sportivo, poi si penserà all'allenatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, si cerca il nuovo amministratore delegato: per Cardinale avanza un’opzione. Il punto

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