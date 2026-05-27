Il Milan sta valutando l’ingaggio di Massimo Ferrari come nuovo amministratore delegato. La società ha inserito il suo nome tra i candidati principali per la carica, in vista della prossima stagione. La scelta fa parte di un piano di ricostruzione aziendale avviato dalla proprietà. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata, ma Ferrari figura tra i nomi in cima alla lista dei possibili incaricati.

Il Milan ha inserito il nome di Massimo Ferrari tra i candidati principali per ricoprire la carica di amministratore delegato in vista della prossima stagione sportiva, nell’ottica della totale rifondazione aziendale avviata dalla proprietà. Come rivelato in un’indiscrezione giornalistica pubblicata dal quotidiano La Repubblica e ripresa dal cronista Andrea La Manna, la dirigenza di via Aldo Rossi sta vagliando con attenzione il profilo del manager per colmare il vuoto operativo venutosi a creare ai vertici del club. L’indiscrezione di mercato segue di poche ore il clamoroso licenziamento in blocco dei precedenti quadri dirigenziali, che ha... 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan accelera la ricostruzione societaria e spunta l’ipotesi Massimo Ferrari come nuovo amministratore delegato

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