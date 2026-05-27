Il Milan sta cercando un nuovo amministratore delegato dopo il rifiuto di Giorgio Furlani. Gerry Cardinale, proprietario del club, ha avviato le consultazioni per individuare il sostituto. Tra le ipotesi circolate, ci sono diversi profili, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La ricerca si concentra su candidati con esperienza nel settore e capacità di gestire le attività del club. La decisione finale non è ancora stata comunicata.

La rivoluzione societaria avviata da Gerry Cardinale in casa Milan non si ferma all'area tecnica. Dopo il licenziamento di Giorgio Furlani, la proprietà RedBird ha aperto ufficialmente i casting per individuare il nuovo amministratore delegato. Se l'area sportiva è monitorata da Zlatan Ibrahimovic, la ricerca della figura economico-gestionale è stata affidata a Massimo Calvelli, uomo di fiducia della proprietà ed ex CEO dell'ATP. La linea guida dettata da Cardinale è netta: azzerare la matrice tradizionale del calcio italiano per abbracciare un modello aziendale internazionale, giovane e fortemente orientato all'innovazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Calvelli cerca il nuovo amministratore delegato: le ipotesi. Spunta un clamoroso “no”

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