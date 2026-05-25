Post Conte De Laurentiis ha una tentazione | spunta un nome dall’estero

De Laurentiis sta valutando l’eventuale sostituto di Conte sulla panchina del Napoli e ha messo nel mirino Andoni Iraola, attuale allenatore del Bournemouth. Iraola è in scadenza di contratto con il club inglese e rappresenta una delle opzioni estere considerate dalla società per la prossima stagione, che segna il centenario del club. La decisione sulla scelta definitiva non è ancora stata comunicata.

Andoni Iraola piace a De Laurentiis per la panchina del Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico del Bournemouth è in scadenza di contratto con il club inglese e rappresenta una delle opzioni vagliate dalla società per la stagione del centenario. Iraola: il profilo che seduce De Laurentiis. Il basco di 43 anni ha costruito una reputazione solida in Premier League, portando il Bournemouth a 57 punti e alla qualificazione per l’Europa League. Non è un risultato casuale. La sua squadra ha segnato 58 gol subendone 54, mantenendo una media punti di 1,50 in una stagione di consolidamento competitivo. Iraola predilige un calcio dinamico e offensivo, lontano da schemi difensivi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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