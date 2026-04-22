Bologna Italiano sarà l’allenatore anche nella prossima stagione? La posizione della dirigenza e del tecnico ma spunta questo nodo!

Da calcionews24.com 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le decisioni sul futuro tecnico del Bologna sono al centro di discussioni tra la dirigenza e l’allenatore. La società desidera confermare Vincenzo Italiano anche per la prossima stagione, ma al momento non ci sono ancora annunci ufficiali. Tra i punti da chiarire ci sono alcune questioni che potrebbero rappresentare un ostacolo prima di definire il rinnovo. La situazione resta in evoluzione, senza ulteriori dettagli ufficiali.

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ITALIANO POST INTER-BOLOGNA 3-1: L'INTER HA FATTO, TECNICAMENTE, UNA GRANDE PARTITA!#football

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