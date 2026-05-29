Il Milan sta cercando un nuovo amministratore delegato, con un favorito che sembra emergere. L’allenatore, in alcune occasioni, ha indicato un possibile candidato, ma non in modo definitivo. Per quanto riguarda i giocatori, alcuni centrocampisti sono considerati in bilico e potrebbero lasciare la squadra a fine stagione. Il portiere non ha fornito dettagli chiari sulla situazione, mantenendo un tono criptico. Nel frattempo, si discute anche di possibili partenze estive tra i giocatori.

Le prossime settimane saranno decisive per decidere il futuro del Milan, sia a livello societario, sia per quanto riguarda il mercato. La strategia di RedBird e Gerry Cardinale ha puntato sulla rivoluzione assolutamente totale: via tutto il vecchio organigramma societario e anche Massimiliano Allegri in panchina. In questo scenario con tante notizie che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento per la panchina e non solo. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, l’AD: c’è un favorito. Rangnick solo in un caso. Centrocampisti in bilico. Maignan criptico

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Maignan messaggio criptico: “Prima o poi, il Milan risorgerà”. Il futuro può essere in dubbioIl portiere del Milan ha pubblicato un messaggio sui social in cui scrive: “Prima o poi, il Milan risorgerà”.

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[Moretto] Massimo Calvelli avrà più potere decisionale all'interno della struttura organizzativa del Milan. Ci sono ottime probabilità che Calvelli, almeno in un ruolo ad interim, diventi il nuovo CEO del Milan. reddit

Ad agosto davo il Milan come favorito ( la protezione arbitrale, il solo turno settimanale, Modric). A gennaio pensavo avrebbe raggiunto in sicurezza il 2-3 posto. Fino all' ultima giornata non avrei immaginato un tale harakiri, anche se c'erano tutti i sintomi. E inv x.com

Prossimo allenatore del Milan, il casting è apertissimo: ecco chi è il favorito secondo i bookieTanti candidati dall'estero ma la prima scelta è un... Italiano. Se volessimo sintetizzarla così, ecco la situazione relativa al prossimo allenatore del Milan. Il casting di Cardinale e Ibrahimovic è ... corrieredellosport.it

Allenatore Milan, le ultime: Rangnick candida Jaissle. E c'è stato già un incontro con Pochettino...Il c.t. degli Stati Uniti piace molto a Cardinale e ha incontrato Furlani e Moncada la scorsa settimana. Il preferito del tecnico dell'Austria, che RedBird vorrebbe come capo dell'area sportiva, però ... msn.com