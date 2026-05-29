Il portiere del Milan ha pubblicato un messaggio sui social in cui scrive: “Prima o poi, il Milan risorgerà”. La frase arriva dopo la sconfitta nel torneo di Champions League, che ha segnato un fallimento per la squadra. Il messaggio del capitano ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media, senza ulteriori commenti o spiegazioni. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dall’entourage del club.

Una stagione difficile per tutti quella appena terminata: il Milan ha perso l'accesso alla Champions League conquistando 10 punti nelle ultime 10 partite della Serie A e buttando tutto il vantaggio. È arrivato il messaggio del capitano rossonero Mike Maignan: il portiere che ha rinnovato con il Milan in stagione, non lascia sereni i tifosi del Diavolo con le sue parole. Ecco il post sul suo profilo di Instagram. "Un altro anno in cui, purtroppo, i nostri obiettivi non sono stati raggiunti. Grazie ai tifosi del Milan per il vostro supporto durante tutto l'anno. Gioia e tristezza fanno parte della vita per gli atleti e per i tifosi del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Maignan messaggio criptico: “Prima o poi, il Milan risorgerà”. Il futuro può essere in dubbio

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MILAN, MAIGNAN DOPO IL RINNOVO: SONO MOLTO FELICE

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