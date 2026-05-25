Nella partita tra Milan e Cagliari, il tecnico dei rossoneri riceve un 3 in pagella, con molte insufficienze tra i suoi giocatori. Solo il portiere si distingue con un 7, mentre gli altri membri della squadra di Allegri si attestano su valutazioni basse. La squadra di Pisacane, invece, presenta un rendimento complessivo inferiore, con alcuni calciatori che hanno avuto una prestazione negativa.

Nella squadra di Allegri voti largamente insufficienti, in quella di Pisacane invece stecca solo Mendy. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan-Cagliari: Allegri affonda e merita 3. Solo Maignan si salva, 7

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SCANDALO CAGLIARI-MILAN: SHOCK A FINE PARTITA.. ALLEGRI PERDE LA TESTA..

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