Nonostante le critiche e le contestazioni all’interno del gruppo, il proprietario del club ha deciso di sostenere pubblicamente il giocatore. La posizione del presidente non è cambiata, anche se alcuni membri dello staff e tifosi si sono mostrati contrari alla sua presenza in squadra. La decisione di blindare il calciatore arriva dopo tensioni e voci di possibili cessioni o sanzioni. Nessuna modifica alla rosa o alle strategie di mercato è stata comunicata ufficialmente in relazione alla situazione.

Zlatan Ibrahimovic, ex bomber svedese, si ritrova ancora una volta da solo contro tutti. Una situazione non proprio positiva, ma che ha già affrontato innumerevoli volte sul campo nelle vesti di calciatore. Nonostante gran parte dell'ambiente rossonero abbia manifestato il proprio nervosismo dopo le ultime decisioni prese, lo svedese va avanti comunque a testa alta. Il motivo? Secondo la Tuttosport, gode della stima di Gerry Cardinale, che lo considera il suo braccio destro. Il quotidiano punta i riflettori su una stima che supera davvero il lato sportivo. Cardinale segue molto Ibrahimovic, considerando la sua persona anche al di fuori degli affari legati al mondo dello sport, un vero e proprio amico oltre che collega lavorativo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ibrahimovic contro tutti: l’ambiente lo contesta ma Cardinale lo blinda

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Zlatan Ibrahimovi - Building the Next GREAT Milan Squad

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