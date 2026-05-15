Milan Cardinale incontra Ibrahimovic | Non andare in Champions sarebbe un fallimento Rivaluterò tutti

A Londra, durante un momento complicato per il Milan, Gerry Cardinale ha incontrato Zlatan Ibrahimovic e i dirigenti del club. La discussione si è concentrata sulla possibilità di non qualificarsi alla Champions League, con Cardinale che ha espresso la volontà di rivalutare tutte le decisioni future nel caso di un risultato negativo. L'incontro è avvenuto in un momento di pressione per il team, che sta affrontando sfide importanti in questa fase della stagione.

Gerry Cardinale ha incontrato Zlatan Ibrahimovic e i vertici del Milan a Londra nel momento più difficile della stagione rossonera. Il proprietario del club avverte tutti: senza Champions sarebbe un fallimento e in estate verranno rivalutate tutte le posizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Cardinale sul Milan: “Soldi spesi male, rivaluterò tutti e tutto. Voglio vincere. Senza Champions …”Continua la stagione del Milan: domenica alle ore 12:00 i rossoneri giocheranno contro il Genoa e servirà vincere per la qualificazione in Champions...

Leggi anche: Cardinale: "Milan, senza la Champions è fallimento. In 3 anni ho investito tanto ma non sempre bene"

ESCLUSIVA @tvdellosport - Incontro a Londra tra Cardinale e i vertici della dirigenza del #Milan . Anche la posizione di #Furlani sarebbe attualmente oggetto di valutazioni. #Ibrahimovicintercettato a Linate, probabilmente di rientro da Londra x.com

[MN] Secondo quanto riportato dal nostro Gianluigi Longari di Sportitalia, si è tenuto a Londra un incontro nelle ultime ore tra Gerry Cardinale e il top management del Milan per discutere la futura struttura del club rossonero. reddit

Milan, Cardinale incontra Ibrahimovic: Non andare in Champions sarebbe un fallimento. Rivaluterò tuttiGerry Cardinale ha incontrato Zlatan Ibrahimovic e i vertici del Milan a Londra nel momento più difficile della stagione rossonera. Il proprietario del club avverte tutti: senza Champions sarebbe un ... fanpage.it

Cardinale, Furlani, Ibrahimovic e Allegri: a qualcuno interessa il Milan?L'allenatore che litiga con il consulente di RedBird e che se ne andrà a fine anno. Un amministratore delegato contestato e accusato di fare il mercato al posto del ds. E intanto la squadra sta mancan ... panorama.it