Milan Cardinale incontra Ibrahimovic | Non andare in Champions sarebbe un fallimento Rivaluterò tutti
A Londra, durante un momento complicato per il Milan, Gerry Cardinale ha incontrato Zlatan Ibrahimovic e i dirigenti del club. La discussione si è concentrata sulla possibilità di non qualificarsi alla Champions League, con Cardinale che ha espresso la volontà di rivalutare tutte le decisioni future nel caso di un risultato negativo. L'incontro è avvenuto in un momento di pressione per il team, che sta affrontando sfide importanti in questa fase della stagione.
Gerry Cardinale ha incontrato Zlatan Ibrahimovic e i vertici del Milan a Londra nel momento più difficile della stagione rossonera. Il proprietario del club avverte tutti: senza Champions sarebbe un fallimento e in estate verranno rivalutate tutte le posizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Cardinale sul Milan: “Soldi spesi male, rivaluterò tutti e tutto. Voglio vincere. Senza Champions …”Continua la stagione del Milan: domenica alle ore 12:00 i rossoneri giocheranno contro il Genoa e servirà vincere per la qualificazione in Champions...
Leggi anche: Cardinale: "Milan, senza la Champions è fallimento. In 3 anni ho investito tanto ma non sempre bene"
Sarà un'estate di rivoluzione per il Milan Gerry Cardinale studia mosse a livello societario e secondo Sky Sport sono tre gli scenari possibili La conferma di Furlani, la mossa di Ibrahimovic o... il ritorno di Galliani e la permanenza di Allegri in panchi facebook
ESCLUSIVA @tvdellosport - Incontro a Londra tra Cardinale e i vertici della dirigenza del #Milan . Anche la posizione di #Furlani sarebbe attualmente oggetto di valutazioni. #Ibrahimovicintercettato a Linate, probabilmente di rientro da Londra x.com
[MN] Secondo quanto riportato dal nostro Gianluigi Longari di Sportitalia, si è tenuto a Londra un incontro nelle ultime ore tra Gerry Cardinale e il top management del Milan per discutere la futura struttura del club rossonero. reddit
Milan, Cardinale incontra Ibrahimovic: Non andare in Champions sarebbe un fallimento. Rivaluterò tuttiGerry Cardinale ha incontrato Zlatan Ibrahimovic e i vertici del Milan a Londra nel momento più difficile della stagione rossonera. Il proprietario del club avverte tutti: senza Champions sarebbe un ... fanpage.it
Cardinale, Furlani, Ibrahimovic e Allegri: a qualcuno interessa il Milan?L'allenatore che litiga con il consulente di RedBird e che se ne andrà a fine anno. Un amministratore delegato contestato e accusato di fare il mercato al posto del ds. E intanto la squadra sta mancan ... panorama.it