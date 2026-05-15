Milan Cardinale incontra Ibrahimovic | Non andare in Champions sarebbe un fallimento Rivaluterò tutti

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Londra, durante un momento complicato per il Milan, Gerry Cardinale ha incontrato Zlatan Ibrahimovic e i dirigenti del club. La discussione si è concentrata sulla possibilità di non qualificarsi alla Champions League, con Cardinale che ha espresso la volontà di rivalutare tutte le decisioni future nel caso di un risultato negativo. L'incontro è avvenuto in un momento di pressione per il team, che sta affrontando sfide importanti in questa fase della stagione.

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Gerry Cardinale ha incontrato Zlatan Ibrahimovic e i vertici del Milan a Londra nel momento più difficile della stagione rossonera. Il proprietario del club avverte tutti: senza Champions sarebbe un fallimento e in estate verranno rivalutate tutte le posizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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