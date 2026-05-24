Dopo il fischio finale di Milan-Cagliari, Zlatan Ibrahimovic è stato scortato fuori dallo stadio. Il giocatore ha lasciato l’impianto accompagnato da persone vicine, mentre un altro individuo si è mosso immediatamente alle sue spalle. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o comportamenti specifici. Nessun altro dettaglio riguardante l’evento è stato comunicato.

"C'avete rotto il ca**o. Andate a lavorare", urla lo stadio. "Cardinale devi vendere, vattene", tuona il Meazza. Fischi assordanti di San Siro. Così è finita la stagione del Milan, in un totale fallimento. I rossoneri hanno perso contro il Cagliari per 1-2 uscendo ufficialmente dalla Champions League: il Milan giocherà l'Europa League. Presenti allo stadio anche Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic che in giornata si sono incontrati con Calvelli e poi sono andati a San Siro in serata. Come riportato dal giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, al fischio finale di Milan-Cagliari, Zlatan Ibrahimovic ha lasciato immediatamente San Siro, sommerso dai fischi dei tifosi di San Siro e scortato: a ruota a seguirlo anche Gerry Cardinale, numero uno rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Fallimento Milan, Ibrahimovic scortato lascia San Siro: Cardinale lo segue a ruota

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Zlatan Ibrahimovi describes what differentiates Milan from other clubs in Italy

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