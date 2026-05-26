Zlatan Ibrahimovi? sta valutando diversi allenatori per sostituire Allegri sulla panchina del Milan. La lista include nomi come Xavi, Thiago Motta, Mauricio Pochettino e Mark van Bommel. La decisione finale non è ancora stata presa, ma si segue con attenzione questa fase di scelta. Ibrahimovi? avrebbe espresso interesse per alcuni di questi candidati, mentre altre opzioni sono ancora sotto considerazione.

La ricerca del nuovo allenatore del Milan è entrata nella sua fase cruciale. Sotto la stretta supervisione del proprietario Gerry Cardinale e del Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic, assistito dal membro del CdA Massimo Calvelli, il club rossonero ha stabilito criteri rigidi per il dopo Allegri: gioco offensivo, pressione alta e valorizzazione degli asset tecnici della rosa. Ibrahimovic sta sfruttando la sua profonda conoscenza del calcio internazionale per stilare una short-list di profili di alto livello. Tutti uniti da una spiccata identità tattica e, in molti casi, da passati rapporti professionali con il dirigente svedese. Ibrahimovic... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, non solo Iraola: Ibrahimovi? valuta anche questi allenatori per la panchina rossonera

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