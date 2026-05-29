La pista Calvelli per diventare amministratore delegato del Milan si fa più forte. Secondo fonti vicine alla società, il proprietario starebbe considerando seriamente di affidargli questa posizione. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le discussioni interne sembrano puntare in questa direzione. La decisione finale non è stata ancora comunicata, e le trattative continuano tra le parti coinvolte.

Ipotesi Calvelli sempre più concreta per i rossoneri: Cardinale valuta di affidargli la guida del Milan. Cosa sta succedendo. Nelle ultime ore si è fatta sempre più concreta la candidatura di Calvelli per il ruolo di nuovo amministratore delegato del Milan. Come riportato da Matteo Moretto, il dirigente avrebbe ottime possibilità di assumere a breve un incarico di primo piano all’interno della struttura rossonera. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno L’idea del club sarebbe quella di affidargli inizialmente la carica ad interim, così da monitorare con calma l’evoluzione della situazione e valutare successivamente se puntare su di lui in modo stabile per il futuro societario. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, cresce la pista Calvelli per l’amministratore delegato: segnali forti da Cardinale

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