Matteo Moretto ha riferito che Massimo Calvelli potrebbe diventare il prossimo amministratore delegato del Milan. L’indicazione arriva dall’analisi del ruolo di Calvelli nel consiglio di amministrazione del club. Non sono state fornite ulteriori dettagli su tempistiche o modalità di nomina. La notizia si basa su fonti di stampa e dichiarazioni di persone vicine alla società.

Un momento di rivoluzione per il Milan: dopo il mancato obiettivo stagionale (niente Champions League), Gerry Cardinale ha fatto fuori tutto il vecchio organigramma rossonero, tra cui anche l'ex amministratore delegato Giorgio Furlani. Insieme a Ibrahimovic e Calvelli, spalle in questo momento del numero uno di RedBird, Cardinale sta cercando i giusti profili per fare ripartire il suo Milan, anche se un profilo potrebbe già essere pronto in casa. Il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro del Milan e in particolare sul ruolo di Massimo Calvelli che fa parte del CDA rossonero. Ecco le ultime novità da 'YouTube'. "Calvelli, Cardinale e Ibrahimovic anche questa mattina hanno avuto altre call per alcuni dirigenti, stranieri, alla ricerca del nuovo direttore sportivo, poi si penserà all'allenatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calvelli può essere il prossimo amministratore delegato: l’annuncio di Moretto

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