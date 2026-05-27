Il Milan stringe i contatti per Andoni Iraola | l’identikit del tecnico basco che ha conquistato Cardinale e Ibrahimovic

Notizia in breve

Il Milan sta negoziando con l’allenatore basco Andoni Iraola, considerato il candidato principale per la panchina della prossima stagione. Iraola, noto per aver attirato l’attenzione di alcuni dirigenti e di un ex giocatore del club, ha conquistato interesse grazie alle sue recenti prestazioni e al suo metodo di lavoro. La trattativa è in corso, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.