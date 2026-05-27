Il Milan stringe i contatti per Andoni Iraola | l’identikit del tecnico basco che ha conquistato Cardinale e Ibrahimovic
Il Milan sta negoziando con l’allenatore basco Andoni Iraola, considerato il candidato principale per la panchina della prossima stagione. Iraola, noto per aver attirato l’attenzione di alcuni dirigenti e di un ex giocatore del club, ha conquistato interesse grazie alle sue recenti prestazioni e al suo metodo di lavoro. La trattativa è in corso, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.
Il nome di Andoni Iraola è balzato in cima alla lista dei desideri del Milan per ricoprire il ruolo di allenatore in vista della prossima stagione sportiva, raccogliendo l’eredità del tecnico uscente Massimiliano Allegri. Come rivelato in un’intervista esclusiva concessa ai microfoni di MilanNews.it, l’allenatore basco rappresenta la pista più calda per la panchina rossonera, avendo già preso parte a diversi colloqui esplorativi direttamente con il patron di RedBird Gerry Cardinale e con il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic. Nonostante i fitti contatti preliminari andati in scena in questi giorni, il tecnico non ha ancora sciolto le riserve e si attende il suo definitivo via libera formale per sposare il nuovo progetto tecnico del club milanese. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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