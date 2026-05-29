Sono stati annunciati i vincitori degli Oscar della ristorazione toscana. Tra i premiati, alcuni chef sono entrati ufficialmente nell’élite della cucina regionale. La cerimonia si è svolta a Pietrasanta, con una grande partecipazione di professionisti e appassionati. I riconoscimenti hanno celebrato i migliori ristoranti e i loro cuochi, sottolineando l’eccellenza gastronomica della Toscana. La serata si è conclusa con un brindisi collettivo per i premiati.

Pietrasanta, 29 maggio 2026 – Un prestigioso red carpet, con tante stelle. E non stiamo parlando di cinema, ma di cucina. Al Paradis Agricole di Pietrasanta si è svolta la sedicesima edizione di Versilia Gourmet: si tratta degli Oscar della ristorazione, assegnati agli chef e ai locali che si sono distinti soprattutto per aver mantenuto al meglio il connubio fra tradizione e innovazione. Una serata, quella che si è svolta il 25 maggio, che ha avuto una star: lo chef Enrico Bartolini, il più stellato al mondo, che in Toscana “firma” la trattoria dell’Andana, hotel di Castiglione della Pescaia immerso nella campagna a due passi dal mare. Bartolini ha cucinato in diretta per gli ospiti, che hanno così potuto vederlo in azione nella realizzazione di alcuni suoi piatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Migliori ristoranti della Toscana: assegnati gli Oscar, chi sono gli chef che entrano nell’Olimpo

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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