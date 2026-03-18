Guido Mori denuncia che molti ristoranti stellati pagano stipendi bassi, con salari massimi di 1600 euro, e richiedono turni di oltre 70 ore settimanali. Lo chef René Redzepi ha abbandonato il Noma, assumendosi la responsabilità delle sue decisioni, dopo le testimonianze di ex dipendenti che hanno accusato abusi e maltrattamenti. Questi fatti hanno suscitato discussioni sul trattamento dei lavoratori nel settore gastronomico.

Lo chef René Redzepi ha lasciato il Noma perché, parole sue, ha deciso di assumersi la responsabilità delle sue azioni dopo le testimonianze di ex dipendenti che hanno denunciato presunti abusi e maltrattamenti. A parlare del caso con Mow Mag è lo che f Guido Mori che va dritto al punto: “Che il Noma fosse un posto di me*da dal punto di vista lavorativo era risaputo a livello planetario. Orari fuori dal mondo, e fuori dal mondo intendo ampiamente più di 70 ore alla settimana, paghe da fame, trattamenti con soprusi, abusi, violenza verbale e fisica: più o meno era una cosa che era assolutamente risaputa e, oltretutto, c’è anche un meccanismo per cui te le facevano accettare, perché sennò ti minacciavano che non avresti più lavorato da nessuna parte se non ti sottoponevi a questo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I ristoranti stellati? Quelli che pagano meno. Tolto lo chef, gli altri sono stipendi da massimo 1600 euro. Non ti consentono di vivere, ma tanto non vivi. Stai lì più di 70 ore a settimana”: parla Guido Mori

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